طفلة مقطوعة الرأس تثير الهلع في فرنسا- فيديو

الوكيل الإخباري - تكثف الشرطة الفرنسية تحقيقاتها لكشف ملابسات جريمة غامضة ضحيتها تلميذة تبلغ 12 عاماً، عثر على جثتها مساء يوم الجمعة ورأسها شبه مفصول عن جسدها وعليه كتابات، بالقرب من مبنى كانت تعيش فيه مع أسرتها في شمال شرق باريس.



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وأفاد مصدر مطلع على القضية وآخر قضائي أن أربعة أشخاص احتُجزوا لدى الشرطة للاشتباه بتورطهم في الجريمة.

وفي تفاصيل الحادثة، أنه عند الحادية عشرة مساء يوم الجمعة، أبلغ رجل مشرد الشرطة بالعثور على صندوق غير شفاف يحتوي على جثة فتاة في الفناء الداخلي لأحد المباني. وقالت مصادر قريبة من الملف إن جثة التلميذة كانت ملفوفة بالقماش، وبجانب الصندوق حقيبتا يد.



وعُثر على الصندوق أسفل المبنى الذي تعيش فيه الفتاة، بحسب النيابة العامة.



ولفت مصدر آخر مطلع على القضية إلى أن والد الضحية، المشرف على المبنى الذي تعيش فيه الأسرة، وبسبب القلق من عدم عودة ابنته من المدرسة في الوقت المعتاد، أخطرَ زوجته التي ذهبت إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفائها.



وأظهرت كاميرات المراقبة بالمبنى عودة الفتاة إلى المكان، لكنها اختفت بعد ذلك، بحسب مصدر آخر مطلع على القضية.



ويجري تشريح للجثة خلال النهار، بحسب مصدر قريب من التحقيق.





Le corps d'une adolescente née en 2010 a été découvert cette nuit dans le 19e arrondissement de Paris.



Il était dans une valise.



Elle avait disparu hier après midi alors qu'elle rentrait du collège.



La brigade criminelle est saisie de l'affaire. 🟠 INFO @CLPRESSFR Le corps d'une adolescente née en 2010 a été découvert cette nuit dans le 19e arrondissement de Paris.Il était dans une valise.Elle avait disparu hier après midi alors qu'elle rentrait du collège.La brigade criminelle est saisie de l'affaire. pic.twitter.com/gbULYp3jtT October 15, 2022

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