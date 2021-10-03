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الأحد، 03-10-2021 09:42 م

طفلتان أمضتا أياما في المنزل مع جثة والدتهما المتوفاة في فرنسا

اتاتا


الوكيل الإخباري - أمضت شقيقتان تبلغان من العمر 5 و7 سنوات أياماً عدة في شقة مع جثة والدتهما إثر وفاتها فجأة في شمال غربي فرنسا، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية المحلية في فرنسا يوم السبت.

وأوضح مكتب المدعية العام في مدينة لو مان أن عناصر الشرطة أتوا إلى شقة الفتاتين، يوم الأربعاء الماضي، في المدينة بعد تبلغهم بتغيبهما المطول عن المدرسة، فتوجهتا لهم بالقول: «حافظوا على الهدوء، أمنا نائمة».

لكن الشرطيين أصروا على الدخول واكتشفوا جثة الأم المولودة عام 1990 في ساحل العاج، إثر وفاتها لأسباب طبيعية بحسب ما أظهر تشريح الجثة لاحقاً.

ونُقلت الفتاتان إلى أحد المستشفيات قبل إيداعهما داراً للرعاية وتقديم المشورة النفسية لهما، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم تتضح بعد المدة التي أمضتها الفتاتان داخل الشقة مع والدتهما المتوفاة.

وقالت المدعية العامة في لو مان دلفين دويلي لوكالة الصحافة الفرنسية: «استبعدنا فرضية وقوع جريمة»، مضيفة: «سننتظر الآن بضعة أيام ثم نحاول الحصول على شهادة الفتاتين الصغيرتين».

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المصدر - البيان 

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