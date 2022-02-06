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الأحد، 06-02-2022 09:45 ص

طفل أمريكي يطلق النار على نفسه بمسدس والده

طفل-يطلق-النار-على-نفسه-بمسدس-والده


الوكيل الإخباري - أطلق طفل أميركي يبلغ من العمر أربعة أعوام النار على رأسه عن طريق الخطأ من مسدس والده .

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وكان الطفل غاريون والكر جالسا في المقعد الخلفي داخل السيارة مع شقيقيه الأصغر سنا، عندما وقعت المأساة في مدينة ويستويغو، بالقرب من نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأميركية.

 

وقالت السلطات، إن والدة الطفل كانت في المقعد الأمامي عندما التقط الطفل السلاح، الذي تعود ملكيته لوالده.

 

وتم نقل غاريون إلى المستشفى وتوفي متأثرا بجراحه، في حوالي الساعة 10.45 مساء يوم السبت.

 

وكشف تشريح الجثة أن الإصابة ناتجة عن طلق ناري صدر عن الطفل.

 

لبنان 24 

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