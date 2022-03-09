طفل سعودي قضى غرقاً بمستنقع قرب منزله في الدمام

الوكيل الإخباري - لم يكن الصغير ابن الـ 8 أعوام يتوقع أن نهاراً عادياً سينتهي بمأساة.

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فقد غرق الطفل السعودي تركي الرشيدي يوم الاثنين الماضي قرب منزله، بعد خروجه للعب، فيما عم الحزن منطقة الحي السابع في ضاحية الملك فهد بالدمام شرق السعودية.

وجدوه غارقا في 6 أمتار من المياه

في حين أوضح خال الطفل أن تركي عاد من المدرسة بعد أداء الاختبارات، وراح يلعب في حوش المنزل، وعند فقده، خرج الأهل للبحث عنه، فوجدوه غارقا في المستنقع الذي يبلغ عمقه 6 أمتار.

ثم اتصلوا في الحال بالدفاع المدني الذي حضر وانتشل جثة الطفل، ونقله الهلال الأحمر للمستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحياة.



لبنان 24

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