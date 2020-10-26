طفل عمره 3 سنوات ينتحر بالخطأ بحفل عيد ميلاده في أمريكا

الوكيل الاخباري - انتحر طفل أمريكي في الثالثة من عمره خلال حفل عيد ميلاده باستخدام مسدس يخص أحد أفراد الأسرة؛ حيث أطلق النار على صدره عن طريق الخطأ ما أدى إلى وفاته.



وأفاد مكتب مأمور مقاطعة مونتجومري: «كانت العائلة والأصدقاء قد اجتمعوا للاحتفال بعيد ميلاد الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات، وأثناء لعب الورق، سمعوا طلقة نارية.. وتم تحديد موقع الطفل وهو مصاب بعيار ناري في صدره.. ولم تنجح جهود إنقاذ حياة الطفل؛ حيث أعلن وفاته».



ونقل مكتب المأمور عن أسرة الطفل القتيل أن "مسدسا سقط من جيب أحد أفراد الأسرة"، وأنه قد يكون الطفل التقطه وأطلق النار على نفسه بالخطأ".



يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، غالبا ما يجد الأطفال الأسلحة النارية كالبنادق والمسدسات ويقتلون أنفسهم والآخرين بالخطأ، بحسب ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية.

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وهذا الحادث هو خامس إطلاق نار عرضي مميت على الأقل يقدم عليه طفل في تكساس هذا العام، وفقا لإحصاء لمجموعة الناشطين "كل بلدة من أجل السلامة من الأسلحة النارية"، مما يعني أن ولايتي تكساس وتينيسي هما من أكثر الولايات الأميركية من حيث عدد عمليات إطلاق النار من هذا النوع في العام 2020.



وفي كل عام، يحصل مئات الأطفال الأميركيين على أسلحة نارية ويطلقون النار على أنفسهم أو على أي شخص آخر عن غير قصد.



المصدر : سكاي نيوز







