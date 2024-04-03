الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مقتل 4 أشخاص وإصابة 700 آخرين إثر زلزال تايوان واليابان تعلق الحركة الملاحية

الأونروا: 176 من موظفينا استشهدوا بشكل مأساوي بغزة

الاتحاد الأوروبي: نتوقع تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

انخفاض ملحوظ على سعر الكوسا في السوق المركزي

الاحتلال يعتقل خمسة شبان من مخيم شعفاط

رئيس الشاباك: مظاهرات الليلة الماضية بإسرائيل تسير نحو اتجاه مثير للقلق

البنك الدولي: الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية في غزة تقدر بـ18.5 مليار دولار

النفط عالمياً يرتفع ويقترب من 90 دولارا للبرميل

الاستهلاكية المدنية تعتزم تخفيض أسعار مستلزمات ضيافة العيد

هآرتس: القيادة الإسرائيلية تعرف بالضبط سبب استهداف الفريق الإغاثي

الأربعاء، 03-04-2024 10:27 ص

طفل يقتل زميله ويصيب اثنين آخرين في مدرسة بفنلندا

b71447a9-d481-4898-a9a0-68a95fcc4375


الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الفنلندية، يوم الثلاثاء، مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة اثنين بجروح خطيرة، بعدما أطلق زميلهما النار، في مدرسة ابتدائية شمال العاصمة الفنلندية هلسنكي.

اضافة اعلان

 

وقال قائد الشرطة في قسم شرق أوسيما، إيلكا كوسكيماكي، "وقع حادث إطلاق النار بعد الساعة التاسعة صباح الثلاثاء، وقتل فيه طالب بالصف السادس، وأصيب طالبان آخران بجروح خطيرة".


وأشار كوسكيماكي إلى أن "الشرطة ألقت القبض على المهاجم، الذي كان يحمل مسدّسا، وهو قاصر يبلغ من العمر 12 عاما".


وتضم المدرسة في فانتا، شمال العاصمة الفنلندية هلسنكي، حوالي 800 طالب و90 موظفا.


ويرتادها أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما.

 

العربية 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_20240303_224850_131-780x470-1

فتاة تنتحر بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة في مصر

660508ee4c59b77bea248380

شاهد عملية طعن على متن قطار في لندن

IMG_20230209_104612-780x470

وفاة 4 أطفال حرقاً بسبب شاحن محمول في الهند

policeBRITISH

جريمة مروعة ضحيّتها فتاة قاصر في بريطانيا

k9jEhNQTWXsLJMw6zb4ehzQeiegHyq6uq6lRJ9df

ابنة الـ 14 سنة قتلت والدتها في أمريكا

858522

مصري ينتحر بإطلاق النار على رأسه في نهار رمضان

أخبار متعلقة
IMG_20230209_104612-780x470

وفاة 4 أطفال حرقاً بسبب شاحن محمول في الهند

858522

مصري ينتحر بإطلاق النار على رأسه في نهار رمضان