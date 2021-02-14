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الأحد، 14-02-2021 11:31 ص

طفل يقتل والدته ويصيب والده بالرصاص بإقليم كردستان العراق

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الوكيل الاخباري - أقدم طفل لا يتجاوز الثامنة من العمر، على قتل والدته وإصابة والده بجروح، جراء إطلاق الرصاص عن طريق الخطأ في قرية ديرين بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وأفاد موقع "روداو" بأن الطفل كان يلعب بسلاح أبيه، حينما أطلق رصاصة نحو يد والده، قبل أن تخرج رصاصة أخرى وتصيب الأم في منطقة عينها، وتصرعها قتيلة.

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من جانبه، أوضح مدير شرطة "بردرش"، العميد سعدي برزندي، أن الحادث وقع في الساعة العاشرة والنصف من ليلة أمس السبت.


جدير بالذكر أن الأم رحلت عن عمر يناهز الـ28 عاما، في حين تم نقل الأب إلى مستشفى في دهوك لتلقي العلاج. 

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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