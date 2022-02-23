طفل يقود سيارة والده بسرعة ويدهس 4 فتيات في مصر - صورة

الوكيل الإخباري - شهدت محافظة الشرقية في مصر حادثاً مروعاً بعدما دهس طفل في الثالثة عشرة من عمره أربع فتيات بسيارة والده بمركز أبوحماد ما أسفر عن إصابتهن بجروح خطيرة.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الطفل اصطدم بالفتيات بعد قيادته لسيارة والده بسرعة جنونية يقودها طفل ولاذ بالفرار بعد ارتكابه الحادث مباشرة وترك سيارته التي تعرضت لأضرار بالغة.





وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء سير 4 فتيات بالمرحلة الثانوية بالطريق اصطدمت بهن سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية مما أدى إلى اصابتهن وتم نقلهن لمستشفى ابوحماد المركزي ثم السماح بخروج 3 منهن بعد تحسن الحالة فيما جرى تحويل المصابة الرابعة لاحد مستشفيات الزقازيق لاجراء جراحة عاجلة نظرا لخطورة الحالة (كسر في الحوض).

وتكثف مباحث الشرقية، جهودها لضبط المتهم الهارب من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.







البيان