الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل : لا هزة أرضية جديدة في اربد

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

الأحد، 23-01-2022 10:29 ص

عائلة ذهبت لتشييع جنازة فعادت جثثاً هامدة في مصر

image


الوكيل الإخباري - شهدت منطقة الهرم في محافظة الجيزة المصرية حادثاً مروعاً راح ضحيته ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وأصيب 8 آخرون من العائلة نفسها إثر انقلاب سيارة خلال مشاركتهم في تشييع أحد أقاربهم إلى مثواه الأخير.

وفي التفاصيل فقد تلقى قسم شرطة الهرم إخطارًا من مستشفى الهرم باستقباله 3 حالات وفاة و8 مصابين بينهم سيدات من عائلة واحدة، إثر وقوع حادث مروري.

اضافة اعلان

 

وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أنه أثناء تشييع جنازة وسير سيارة نصف نقل يستقلها بعد السيدات ومشيعي الجنازة انفجر إطار السيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها، وهو ما تسبب في مصرع 3 أشخاص (سيدة وحفيدتيها) وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الهرم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المصرية التحقيق.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
شرطة نجدة (1)

القبض على شخصين اعتديا على موظف توصيل في عمّان

IMG_2560

الدفاع المدني: التعامل مع 3898 حالة اسعافية خلال 72 ساعة

2019_11_7_11_2_38_743

مصر..طبيب يذبح زوجته الطبيبة وطفلهما بالسكين

السرعة-الزائدة

ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم على الصحراوي

0L5A1065

إصابة 27 شخصاً بحوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة

جثه

جريمة قتل مروعة تهز دمشق .. قتلوه وأحرقوا جثته ومنزله

أخبار متعلقة
image (10)

في حادث متكرر .. مصرع عروسين مصريين يوم الصباحية

image

التفاصيل الكاملة حول مقتل بطلة العالم لكرة السرعة في مصر

3727146

عروس تسمم زوجها في اليوم الخامس من شهر العسل في مصر

5435968931639640607

مصر.. وفاة طالبة جامعية في ظروف غامضة

758

مصر.. حبس متهم جديد في واقعة بسنت فتاة الغربية

61e1d57e4236047c8907060b

مصر.. إصابة طفلين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية