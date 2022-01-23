عائلة ذهبت لتشييع جنازة فعادت جثثاً هامدة في مصر

الوكيل الإخباري - شهدت منطقة الهرم في محافظة الجيزة المصرية حادثاً مروعاً راح ضحيته ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وأصيب 8 آخرون من العائلة نفسها إثر انقلاب سيارة خلال مشاركتهم في تشييع أحد أقاربهم إلى مثواه الأخير.



وفي التفاصيل فقد تلقى قسم شرطة الهرم إخطارًا من مستشفى الهرم باستقباله 3 حالات وفاة و8 مصابين بينهم سيدات من عائلة واحدة، إثر وقوع حادث مروري.

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وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أنه أثناء تشييع جنازة وسير سيارة نصف نقل يستقلها بعد السيدات ومشيعي الجنازة انفجر إطار السيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها، وهو ما تسبب في مصرع 3 أشخاص (سيدة وحفيدتيها) وإصابة 8 آخرين، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الهرم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المصرية التحقيق.

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