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السبت، 09-10-2021 10:52 ص

عائلة يمنية تسقط بسيارتها من منحدرات جبل في واقعة مفجعة - صور

يمن


الوكيل الإخباري - تسبب سقوط سيارة من أحد منحدرات جبل صبر في اليمن، بعدد من القتلى والجرحى ضمن عائلة واحدة، وفق ما ذكر موقع "المشهد اليمني".

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ونشر "الموقع اليمني" في "تويتر"، صور تظهر موقع الحادث، معلقا: "وفاة امرأتين وإصابة 5 من أسرة واحدة حالة بعضهم حرجة جراء حادث سقوط سيارة كانوا يستقلونها من أحد منحدرات جبل صبر".

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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