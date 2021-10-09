عائلة يمنية تسقط بسيارتها من منحدرات جبل في واقعة مفجعة - صور

الوكيل الإخباري - تسبب سقوط سيارة من أحد منحدرات جبل صبر في اليمن، بعدد من القتلى والجرحى ضمن عائلة واحدة، وفق ما ذكر موقع "المشهد اليمني".

اضافة اعلان



ونشر "الموقع اليمني" في "تويتر"، صور تظهر موقع الحادث، معلقا: "وفاة امرأتين وإصابة 5 من أسرة واحدة حالة بعضهم حرجة جراء حادث سقوط سيارة كانوا يستقلونها من أحد منحدرات جبل صبر".

#تعز .. وفاة امرأتين وإصابة 5 من أسرة واحدة حالة بعضهم حرجة جراء حادث سقوط سيارة كانوا يستقلونها من إحدى منحدرات جبل صبر pic.twitter.com/G9abaNZVVr October 9, 2021

روسيا اليوم