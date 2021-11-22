عاملان نظافة يعثران على جثة فتاة بمكب نفايات في أميركا

الوكيل الإخباري-عثر عاملان نظافة في نيوجرسي الأميركية، على جثة فتاة، بينما كانا يفرغان شاحنة بمكب للنفايات.



وأشارت التحقيقات التي أجرتها السلطات، إلى أن الفتاة التي عثر عليها، سقطت من الطابق 11، عبر أنبوب رمي النفايات بالمبنى الذي تقطن فيه والدتها.



وتمّ التعرف على هوية الفتاة جوستين غروس، وهي طالبة جامعية، بعد أن أبلغ عن فقدانها قبل يوم فقط من إيجادها.

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وحسبما ذكرت والدة الضحية فرانسواز غروس، فقد أظهرت لقطات كاميرات المراقبة في البناء، أن ابنتها غادرت الشقة مساء يوم 10 نوفمبر، والتقت برجل في الطابق السابع.





وتشتبه والدة جوستين بوجود شبهة جنائية بالرغم من أن التحقيقات الأولية للشرطة أشارت إلى أن الحادث لم يكن مفتعلا.



وقالت فرانسواز في تصريحات لوسائل إعلام محلية في |اميركا : "يريدونني أن أصدق أنها دخلت أنبوب رمي النفايات. أعتقد أن شخصا ما كان يطاردها ودخلت ذلك المكب، معتقدة أنه سلم".



وأكدت والدة جوستين أن الرجل اللذي التقت فيه أخبرها أنها كانت مذعورة وتشعر بالخوف، وغادرت وهي مضطربة للغاية.



ومما زاد من شكوك الأم، أنه في الساعة 11:22 مساء، قبل سقوطها المأساوي مباشرة، بعثت جوستين برسالة إلى صديقتها، قالت فيها: "حدث شيء ما خطير للتو".



جدير بالذكر أن الشرطة في ولاية نيوجيرسي الأميركية تواصل تحقيقاتها في القضية، ولم تنشر أي معلومات تتعلق بها، أو احتمال وجود أشخاص مشتبه بهم.



سكاي نيوز

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