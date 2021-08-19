عامل مصنع يقتل امرأتين في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - أفادت قناة "ABC" الأمريكية وفاة امرأتين اثنتين جراء حادث إطلاق نار في مصنع بولاية إنديانا الأمريكية.

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ونقلت القناة عن مكتب رئيس الشرطة المحلية أن حادث إطلاق النار وقع في موقف للسيارات بالقرب من المصنع. وأضاف أن رجلا يعمل في هذا المصنع أطلق النار على زملائه ثم حاول الفرار على متن سيارته، لكنه تعرض لحادث مروري على الفور تقريبا وتم احتجازه.



وأضافت الشرطة أنه لا تتوفر لديها حاليا أي معلومات حول أسباب الاعتداء، متابعة أن كل المشاركين في الحادث كانوا يعملون في المصنع الذي ينتج مقاعد للسيارات.

روسيا اليوم