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الإثنين، 11-04-2022 02:54 م

عامل يسكب البنزين على زوجته ويشعل النيران فيها في مصر

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الوكيل الإخباري - أقدم عامل على إنهاء حياة زوجته بعدما أشعل النيران بها، أثناء الإفطار في منطقة منشأة القناطر بالجيزة في مصر ، وتم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى . 

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بتعدي أحد الأشخاص على زوجته وإشعال النيران فيها أعلى كوبرى نكلا بمنشأة القناطر في الجيزة.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة وعثروا على السيدة مصابة بحروق بنسبة 70%، وتم نقلها عن طريق سيارة الإسعاف في حالة حرجة إلى مستشفى امبابة العام.


وكشفت التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المتهم وزوجته "بائعة خضروات" لرفضه بيعها خضروات بالشارع، لكنها أصرت على النزول ما آثار حفيظته.
وسكب المتهم مادة سريعة الاشتعال على زوجته وأضرم فيها النيران إلا أن الأهالي تدخلوا لإنقاذها قبل تفحمها ونقلوها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

 

البيان 

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