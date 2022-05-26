الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 26-05-2022 02:11 م

عامل يقتل سيدة ويلقى جثتها بمنزل مهجور بسوهاج

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الوكيل الاخباري- كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بمنزل مجاور لمنزلها "مهجور وغير مأهول بالسكان" .

توصلت جهود فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة ، حيث تسلل لمنزل المجنى عليها بغرض سرقتها ولدى مشاهدتها له قام بالتعدى عليها بالضرب فأودى بحياتها وإستولى على مصوغاتها الذهبية ، ثم قام بإلقاء جثتها من سطح منزلها للمنزل المجاور "محل العثور" ، وأضاف ببيعه المسروقات (لمالك محل مصوغات - مقيم ببندر جرجا "حسن النية ") وتم ضبط المسروقات لدى الأخير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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صدى البلد

 




 

 


 

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