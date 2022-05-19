الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 19-05-2022 12:40 م

عامل يقتل صاحب مقهى حرقًا في مصر

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الوكيل الاخباري- شهدت منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، واقعة مأساوية عندما أقدم عامل على إنهاء حياة صاحب مقهى في بولاق الدكرور، بحرقه بغلاية مياه، والاعتداء عليه بالضرب بمشاركة آخرين، بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم، لاعتدائه على ابنه بالضرب.

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وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد بنقل صاحب مقهى إلى المستشفى مصابًا بحروق وجروح في حالة حرجة، نتيجة الاعتداء عليه، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه صاحب مقهى، عاتب المتهم على ضربه لابنه، مما دفع المتهم للاستعانة بعدد من أصدقائه واعتدى على المجني عليه بمكان عمله، وأصابوه بعدة جروح، ثم ألقى غلاية المياه عليه فأصابه بحروق وفروا هاربين.

وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى قصر العيني، ليفارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

القاهرة24

 




 

 


 

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