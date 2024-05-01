عثر عليه داخل غسالة... طفل روسي يلقى حتفه بسبب إزعاجه لوالديه

الوكيل الإخباري - عُثر على جثة الطفل الروسي أرتيم ديريوجين البالغ من العمر 4 سنوات، داخل غسالة الملابس بعد ابلاغ عائلته عن اختفائه.



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ووُجد الطفل داخل غسالة في مرآب منزله الموجود بسيبيريا وهو مغطى بالكدمات بعد يومين من إبلاغ جدّه عن اختفائه.



وقالت تقارير وسائل إعلام إن الطفل قُتل بسبب "إزعاجه لوالديه"، بالإضافة إلى تعرّض والدته البالغة من العمر 20 عامًا، "للتهديد بالقتل" في حال كشفها عن مكان وجود جثته.



وجاء في بيان الشرطة في روسيا أن الصبي اختفى بعد تركه من دون رقابة، مضيفاً أن جدّه رآه للمرة الأخيرة بعد تناولهما الغداء.

وتابع البيان أنه تم إجراء عمليات بحث عن الطفل، إذ تم العثور على جثته داخل غسالة في مرآب منزله"، لافتاً إلى قيام "أعضاء فريق التحقيق بفحص مكان الحادث".

لبنان 24