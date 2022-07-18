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الإثنين، 18-07-2022 05:08 م

عجوز انتهت حياتها في بركة تماسيح في امريكا

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الوكيل الإخباري-توفيت إمرأة مسنة بعد سقوطها في بركة مائية بالقرب من منزلها في ولاية فلوريدا الأميركية، وهذه البركة مليئة بالتماسيح، وهي تحددياً بالقرب من منزلها في "بوكا رويال غولف آند كونتري كلوب" في إنغليوود.

ولم يتم الكشف عن هوية المرأة بعد، وذكر المحققون أنالمراة حاولت البقاء حية لكن شوهد اثنان من التماسيح يسبحان تجاهها، ثم أمسكا بها دون أن يتركا لها فرصة للبقاء على قيد الحياة.

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وقعت الحادثة ليلة الجمعة في حدود الساعة الثامنة مساء.
وكان قد شهد الشهران الماضيان عددا من الحوادث المشابهة في فلوريدا وساوث كارولاينا.

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