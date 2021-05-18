عراقي يطلق النار على صديقه بسبب وجبة عشاء

الوكيل الإخباري- في حادثة غريبة شهدتها العاصمة العراقية بغداد، اُصيب مواطن عراقي بعيار ناري في الرأس، على يد أحد أصدقائه، في منطقة البلديات ببغداد.



وبحسب إفادات المصادر الطبية والأمنية المحلية، لوسائل الإعلام، فإن الاعتداء المسلح نجم إثر حدوث شجار وتلاسن حاد، بين الجاني والمجني عليه، على خلفية عدم تلقي الأول (المعتدي) دعوة على العشاء، التي نظمها الثاني (المعتدى عليه) في بيته لمجموعة من أقربائه وأصدقائه.

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وأشارت مصادر الى أن الجاني لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته، ولم يتم القبض عليه بعد، وأن المصاب قد تم نقله لمستشفى جراحة الجملة العصبية، كون الاصابة في منطقة الرأس.



وبحسب مصادر من داخل المستشفى المختص بهكذا حالات معقدة في جراحات المخ والأعصاب، تواصلت معها "سكاي نيوز عربية"، فإن المصاب في حالة خطرة، وأنه خلال مدة 72 ساعة على الأرجح سيتضح مآل حالته، ما إذا كان سيتماثل للشفاء، أو أن الحالة ستتدهور.

المصدر- سكاي نيوز

