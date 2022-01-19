عروس تسمم زوجها في اليوم الخامس من شهر العسل في مصر

الوكيل الإخباري - هزت جريمة قتل مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، في دلتا مصر، بعدما أقدمت عروس على قتل زوجها بعد 5 أيام فقط من حفل الزفاف.





اضافة اعلان

تفكير الزوجة كان سريعًا في الخلاص من الضحية، وقامت بإحضار كميات من سم الفئران "عايزة سم فئران عشان شوفت فار في المطبخ وكل حاجة جيدة في الشقة" كان ذلك مبرر الزوجة لإحضار السم داخل الشقة.





لكن مخطط العروس كان مغايرًا؛ فقامت بوضع كمية من سم الفئران داخل كوب عصير أعدته لزوجها في اليوم الخامس من الزفاف، ثم أعطته إياه في محاولة منها لإيهامه بحبها له "أشرب عشان تهدى شوية".





دقائق معدودة وبدأ سم الفئران يسري في دم الزوج، وأخذ يستغيث بوالده، الذي سرعان ما صعد إليه ووجده في حالة صحية متردية، وأخبره نجله أن زوجته وضعت له سما في العصير حتى لا يكشف أمرها، فقام بحمله إلى أحد المستشفيات المجاورة في محاولة لإنقاذه من الموت.





الطب الشرعي بدوره أفاد في تقريره بأن سبب الوفاة هو وجود آثار سم فئران مخلوط بالعصير، والذي أنهى حياته على الفور بعد وصوله إلى المستشفى.





والد العريس بدوره اتهم زوجة نجله بقتله؛ لأنها كانت على علاقة عاطفية مع شاب آخر، وتم ضبطها وجرى عرضها مباشرة على النيابة العامة المصرية، وتم إحالتها للمحاكمة عقب اعترافها بارتكاب الواقعة.

البيان