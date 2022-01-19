الأربعاء 19-01-2022
الوكيل الاخباري

الصفدي: الاردن مستهدف عبر الحدود الشمالية من تجار المخدرات

مصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا

وزير التربية: مجلس الوزراء يبحث اليوم تأجيل دوام المدارس

عالم وبائيات إيطالي يحذر: نحن أمام خطر ظهور متحور أكثر قوة من أوميكرون

الشرطة الألمانية تحقق في آلاف حالات الاشتباه بتزوير شهادات لقاح كورونا

إزالة عوائق أمام 3 حافلات سياح جنوب المملكة

إخلاء بناية إثر حريق كبير في إربد

ثلوج وانجماد واغلاق جزئي لعدة طرق في الطفيلة

مصر: نحتاج 50 متطوعا أصحاء 100% لإجراء التجارب السريرية للقاح

المخابز : سلاسل التوريد للطحين تعمل بصورة اعتيادية

الأربعاء، 19-01-2022 10:17 ص

عروس تسمم زوجها في اليوم الخامس من شهر العسل في مصر

3727146


الوكيل الإخباري - هزت جريمة قتل مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، في دلتا مصر، بعدما أقدمت عروس على قتل زوجها بعد 5 أيام فقط من حفل الزفاف.

اضافة اعلان

تفكير الزوجة كان سريعًا في الخلاص من الضحية، وقامت بإحضار كميات من سم الفئران "عايزة سم فئران عشان شوفت فار في المطبخ وكل حاجة جيدة في الشقة" كان ذلك مبرر الزوجة لإحضار السم داخل الشقة.

لكن مخطط العروس كان مغايرًا؛ فقامت بوضع كمية من سم الفئران داخل كوب عصير أعدته لزوجها في اليوم الخامس من الزفاف، ثم أعطته إياه في محاولة منها لإيهامه بحبها له "أشرب عشان تهدى شوية".

دقائق معدودة وبدأ سم الفئران يسري في دم الزوج، وأخذ يستغيث بوالده، الذي سرعان ما صعد إليه ووجده في حالة صحية متردية، وأخبره نجله أن زوجته وضعت له سما في العصير حتى لا يكشف أمرها، فقام بحمله إلى أحد المستشفيات المجاورة في محاولة لإنقاذه من الموت.

الطب الشرعي بدوره أفاد في تقريره بأن سبب الوفاة هو وجود آثار سم فئران مخلوط بالعصير، والذي أنهى حياته على الفور بعد وصوله إلى المستشفى.

والد العريس بدوره اتهم زوجة نجله بقتله؛ لأنها كانت على علاقة عاطفية مع شاب آخر، وتم ضبطها وجرى عرضها مباشرة على النيابة العامة المصرية، وتم إحالتها للمحاكمة عقب اعترافها بارتكاب الواقعة.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12022139423267896712

إخلاء بناية إثر حريق كبير في إربد

61e6bbb34236046456504673

مصر ..شخص يقتل صديقه بطريقة مروعة

54-20-800x549

جريمة مروعة في العراق.. أب يقتل ابنته وأمها وجدتها

5435968931639640607

مصر.. وفاة طالبة جامعية في ظروف غامضة

الدفاع المدني 2

الدفاع المدني: 27 إصابة جراء حوادث اختناق خلال 24 ساعة

0

اصابة 3 اشخاص في انهيار اسقف عمارة قيد الانشاء في جبل عمان - صور

أخبار متعلقة
5435968931639640607

مصر.. وفاة طالبة جامعية في ظروف غامضة

758

مصر.. حبس متهم جديد في واقعة بسنت فتاة الغربية

61e1d57e4236047c8907060b

مصر.. إصابة طفلين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

315e247b5b16bd58f54751e21c08c96e

مصر.. حريق يودي بحياة 4 أطفال بغياب الأم

606da2234c59b757267d3d86

فصل رأس زوجته عن جسدها وقفز من الشرفة في مصر - صور

POST C SECTION-3

مصر...عاملة مستشفى تضع السم لمديرها في القهوة بعد أن هدد بفضحها