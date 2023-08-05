السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 5 / 8 / 2023

عشرات المصابين بحادث سير في دولة عربية

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السبت، 05-08-2023 06:38 ص

عشرات المصابين بحادث سير في دولة عربية

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الوكيل الاخباري - أصيب ليلة الجمعة إلى السبت 27 شخصا في حادث انقلاب "أتوبيس ميني باص" داخل مصرف دنشواي، الواقع على طريق قصر نصر الدين - كفر الزيات، بمحافظة الغربية في مصر.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات بوقوع حادث انقلاب "أتوبيس ميني باص" داخل مصرف دنشواي، الواقع على طريق قصر نصر الدين - كفر الزيات، حيث أسفر عن إصابة 27 شخصا.


ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوفير الرعاية الصحية الأولية لهم، فيما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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