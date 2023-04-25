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الثلاثاء، 25-04-2023 10:00 ص

علق معطفها في باب قطار.. مقتل امرأة أمام الركاب في مترو باريس

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الوكيل الإخباري- قتلت امرأة في الأربعينات من العمر السبت في مترو باريس بعدما علق معطفها في باب أثناء نزولها من القطار، على ما أفادت الأحد الهيئة المستقلة للنقل في باريس والنيابة العامة.

وقالت النيابة العامة "بعد الساعة 16,00 في محطة مترو بيل-إير، علق معطف امرأة من مواليد العام 1977 عند نزولها من القطار، ما أدى إلى مقتلها". وبحسب وسائل إعلام، فإنها خرجت من العربة بسرعة وقد سحبها القطار عندما انطلق مجددا.
وفتح تحقيق في سبب الوفاة.

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وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس إن "السائق أصيب بصدمة واهتمت به إدارته وعناصر الإسعاف" مضيفة أنه "جرى إطلاق خلية مساعدة للضحايا على الفور".

 

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