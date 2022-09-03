على ارتفاع شاهق.. تعطل أطول لعبة قطار بـ ركاب في بريطانيا

الوكيل الإخباري-حوصر الباحثون عن الإثارة داخل عربات أطول قطار ألعاب في المملكة المتحدة على ارتفاع شاهق ومرعب، فقد تعطلت بهم اللعبة الشهيرة في منتصف الطريق.





كان لا بد من نقل الركاب إلى مكان آمن بعد توقف الركوب ، الذي وصلت سرعته إلى 85 ميلاً في الساعة، بحسب ما نسرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وبحسب ما ورد تعطلت الرحلة قبل الساعة الثانية بعد الظهر بقليل ، حيث علق الركاب في أعلى إحدى قمم مسار القطار،ويُعتقد أن الأشخاص العالقين في القطار قد تم نقلهم إلى مكان آمن وعادت الرحلة مرة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.



تعتبر ألعاب القطار السريعة The Big One - أو Pepsi Max - في Pleasure Beach مذهلة للركاب حيث تطير بسرعة 85 ميلاً في الساعة حول المسار الأحمر والأزرق.

ماضي مليء بـ الأعطال



اشتهرت الرحلة بانهياراتها المفاجئة في الماضي ، مما أجبر الركاب على النزول على درجات شديدة الانحدار من المنحدر الذي يبلغ 230 قدمًا.



تُظهر الصور ومقاطع الفيديو من المتنزه الركاب عالقين في أعلى قمم وانحناءات الرحلة، فيما قال أحد خبراء مدينة الملاهي: "من المحتمل أنه يعمل في خطين من القطارات ، وأن هناك حاجة إلى إيقاف قطار واحد على الفور قبل دخول المحطة ، وربما تغيير عجلة ، وهذه فقط المنطقة التي سيتوقف فيها القطار الآخر إذا حدث ذلك. هذا هو الحال".



وقال متحدث باسم بلاكبول بليجور بيتش: "كان هناك توقف لمدة 10 دقائق في الرحلة في وقت سابق، ولكن القطار يعمل الآن بكامل طاقته".

صدى البلد