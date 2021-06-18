غرق طفل في قناة الملك عبدالله في دير علا

الوكيل الإخباري - تعاملت فرق الغطس في مديرية دفاع مدني غرب البلقاء، عصر الجمعة، مع حالة غرق لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً بالقرب من "جسر ضرار" في لواء دير علا.



وفي التفاصيل، قال مصدر أمني أن بلاغاً ورد عصر اليوم الجمعة إلى غرفة عمليات غرب البلقاء بتعرض طفل يبلغ من العمر 12 عاماً للغرق في قناة الملك بمنطقة ضرار في لواء دير علا بالاغوار .

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وأشار إلى أنه تحركت على الفور فرق الغطس في مديرية دفاع مدني غرب البلقاء



وبين المصدر أن فرق الغطس تمكنت من انتشال الطفل وإخلاء الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.