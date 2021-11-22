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الإثنين، 22-11-2021 10:20 ص

غرق عروس وشقيقة وخال العريس يوم الزفاف في مصر

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الوكيل الإخباري - شيعت إحدى قرى محافظة الشرقية في مصر، جنازة عروس وشقيقة العريس وخاله، بعد وفاتهم بحادث انقلاب سيارة الزفاف بهم في ترعة مياه.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن العروس وشقيقة العريس وخاله غرقا، إثر انقلاب سيارة الزفاف بمصرف صفط أمام قرية البوصة، أثناء عودتهم من الكوافير إلى القرية للاحتفال بالزفاف وسط أهاليهم.

وبحسب جريدة "الشروق" المصرية، توفيت العروس بعد سويعات من وقوع الحادث، في حين توفيت شقيقة العريس وخاله على الفور، فيما أصيب العريس بكدمات وجروح متفرقة، قبل أن تسوء حالته ويتم نقله إلى العناية المركزة في المستشفى.

والعريس يبلغ من العمر (22 سنة)، ويدعى وجدي مأمون، والعروس منى محمد (18 سنة)، وشقيقة العريس (16 سنة)، وخاله (37 سنة).


المصدر- البيان 

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