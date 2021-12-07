غضب يجتاح محافظة عراقية.. مأساة شاب على ضفاف نهر الفرات - صور

الوكيل الاخباري - سجل العراق مأساة جديدة تضاف إلى مآسي البلاد الكثيرة، بعد وفاة شاب غرقا في نهر الفرات خلال مطاردته من طرف قوات الشرطة، على ما قال متظاهرون.



وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان مسلسل القمع الذي طال الشبان العراقيين الذين خرجوا في تظاهرات عمت البلاد منذ أكتوبر 2019، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، وخاصة البطالة فضلا عن استشراء الفساد في الطبقة السياسية.



ونقل تلفزيون "رووداو" العراقي عن المتظاهرين في محافظة الديوانية، جنوبي العراق، وهم من الخريجين الجامعيين أن قوات الشرطة طاردوا الخريج عباس الموسوي، كما آخرين من المتظاهرين بذريعة حملهم للسلاح والمواد الحادة.

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اغلاق مديرية تربية #الديوانية بعد حادثة غرق احد المتظاهرين يوم امس اثناء مطاردته من قبل القوات الامنية ، المتظاهرون يطالبون بكشف الحقيقة ومحاسبة المتسببين بصورة عاجلة . pic.twitter.com/5XCgxUzYOh December 6, 2021

وأضافوا أن القوات الشركة لم تترك الشاب عباس إلا بعدما سقط في نهر الفرات، وعندما حاولوا إنقاذه منعتهم قوات الشرطة.



من جانبه، أمر قائد شرطة الديوانية، اللواء محمد الزركاني، بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة الشاب.







وقالت شرطة الديوانية في بيان: "إن قائد الشرطة وجه بأن تنتهي اللجنة من تحقيقاتها خلال فترة 48 ساعة، ومحاسبة المقصرين بشدة إن ثبت تورطهم في الموضوع"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عراقية.



وفجرت الحادثة غضبا في الديوانية، حيث خرجت تظاهرة تطالب بكشف ملابسات وفاته وضرورة محاسبة المتسببين في الأمر، كما أغلق محتجون مديرية التربية في المحافظة.





المصدر : سكاي نيوز

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