الأحد 10-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة الصحة: حريصون على توفير الخدمات بكافة المنشآت الصحية

إغلاق مشغل مخالف لإنتاج الحلويات في الرصيفة

الإفتاء: لا يجوز بيع جزء من الأضحية كالجلد وغيره

عدد سكان الأردن في 2040 سيصل إلى 15.7 مليون نسمة

استئناف رحلات برنامج "أردننا جنة" اليوم

توقيع اتفاقية لتسويق الأردن خلال كأس العالم في قطر

الحرارة أقل من معدلاتها العامة اليوم

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

وزارة الخارجية تدعو الأردنيين في سريلانكا إلى ضرورة تجنب أماكن الاضطرابات

وفاة 12 يمنيًا في أول أيام العيد

الأحد، 10-07-2022 11:41 ص

غيبوبة وتوقف للقلب.. وفاة شابة مصرية بلدغة نحل قاتلة

2020_6_23_18_49_5_231


الوكيل الإخباري -  تسببت لدغة نحلة في وفاة شابة مصرية من قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

وكشف عدد من أهالي القرية وفق "العربية.نت" أن الفتاة تعرضت للدغة نحل أدت لسقوطها مغشيا عليها، وتوفيت بعد نقلها إلى المستشفى بيومين، مشيرين إلى أنهم غير مصدقين ما حدث، كما أصابت الصدمة والذهول أقاربها.

اضافة اعلان


وأوضح مصدر بمديرية الصحة بالغربية: أن الفتاة المتوفاة وصلت إلى المستشفى المركزي بمدينة السنطة مصابة بصدمة تحسسية حادة نتيجة تعرضها للدغة نحل، مما أدى لتوقف القلب، مضيفا أن الأطباء بالمستشفى حاولوا إنقاذها حيث كانت فاقدة للوعي وفي غيبوبة تامة.


وأضاف أنه تم عمل إنعاش قلبي رئوي للفتاة واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية إلا أن القلب لم يستجب نظرا لمعاناتها من الحساسية من لدغات النحل، وهي حساسية زائدة وتعد من الحالات النادرة جدا، مشيرا إلى أن الفتاة توفيت بالمستشفى متأثرة بذلك.


البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
460778Image1

تونس .. شاب يطعن فتاة عشرينية إثر خلاف ثم يطعن نفسه

7a2217c2-e335-4b63-9b2d-e617425fb3cb

مصر.. وفاة شاب سقط عليه عجل الأضحية من الدور الثاني

62c626de4c59b7123359c5de

الهند.. رجل حاول الهرب من حريق في مطعمه فمات صعقا بالكهرباء

medium_2022-07-08-dc7b687fc6

خرج من السجن قبل يومين بعفو رئاسي.. جزائري يقتل آخر بسبب خروف العيد

2022_6_13_11_54_44_497

مصر.. شاب يقتل شقيقه ليلة العيد

4142437_1657102637

وفاة طفل بحادث مأساوي وهو يلعب في أمريكا

أخبار متعلقة
460778Image1

تونس .. شاب يطعن فتاة عشرينية إثر خلاف ثم يطعن نفسه

7a2217c2-e335-4b63-9b2d-e617425fb3cb

مصر.. وفاة شاب سقط عليه عجل الأضحية من الدور الثاني

2022_6_13_11_54_44_497

مصر.. شاب يقتل شقيقه ليلة العيد

43086698-v2_xlarge

قلب أم يكشف غموض جريمة مقتل ابنتها في مصر

5f0b4582421aa9304761e976

مصر.. وفاة عروس بشكل مفاجئ أثناء حفل حنتها

image (1)

مصر .. تفاصيل قصة مريض يعود للحياة بمعجزة بعدما توقف قلبه 35 دقيقة