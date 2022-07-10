غيبوبة وتوقف للقلب.. وفاة شابة مصرية بلدغة نحل قاتلة

الوكيل الإخباري - تسببت لدغة نحلة في وفاة شابة مصرية من قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.



وكشف عدد من أهالي القرية وفق "العربية.نت" أن الفتاة تعرضت للدغة نحل أدت لسقوطها مغشيا عليها، وتوفيت بعد نقلها إلى المستشفى بيومين، مشيرين إلى أنهم غير مصدقين ما حدث، كما أصابت الصدمة والذهول أقاربها.

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وأوضح مصدر بمديرية الصحة بالغربية: أن الفتاة المتوفاة وصلت إلى المستشفى المركزي بمدينة السنطة مصابة بصدمة تحسسية حادة نتيجة تعرضها للدغة نحل، مما أدى لتوقف القلب، مضيفا أن الأطباء بالمستشفى حاولوا إنقاذها حيث كانت فاقدة للوعي وفي غيبوبة تامة.



وأضاف أنه تم عمل إنعاش قلبي رئوي للفتاة واستخدام جهاز الصدمات الكهربائية إلا أن القلب لم يستجب نظرا لمعاناتها من الحساسية من لدغات النحل، وهي حساسية زائدة وتعد من الحالات النادرة جدا، مشيرا إلى أن الفتاة توفيت بالمستشفى متأثرة بذلك.



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