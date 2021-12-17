الجمعة 17-12-2021
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة تطلق خطة لدعم 1.6 مليون فلسطيني

64 ألفاً و189 إصابة كورونا النشطة في المملكة

الكويت يعلن فتح منفذ العبدلي مع العراق

هطول زخات من المطر في المملكة اليوم

وفاة سيدة بحادث دهس في عمان

التحالف الدولي يسقط طائرة مسيرة في سوريا

جيش الاحتلال يشدد إجراءاته بالضفة عقب مقتل مستوطن

التربية : توجه للوزارة لتحسين نتائج التعليم

افتتاح جدارية عمّان مدينة النور

الحنيطي يوجه باستغلال مبنى في ناعور ليصبح مستشفى عسكريا

الجمعة، 17-12-2021 09:48 ص

فاجعة تهز العراق.. عاقب 'الأميرة مريم' بمادة حارقة

اميرة


الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بحادثة الشابة مريم، حيث سكب أحد الأشخاص مادة "التيزاب" على وجهها، مما تسبب بتشوهات لها، وسط دعوات لإنزال أقسى العقوبات بحق الجاني.

اضافة اعلان


وفي تفاصيل الحادثة الأليمة، طلب أحد الشباب الزواج من الفتاة لكنها رفضت، فما كان منه إلا القدوم إلى منزلها في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، والتسلل إليه ليلًا وسكب المادة الحارقة على وجهها والهرب بسرعة.


وقال والد مريم: "أنا ووالدتها كنا في العمل، ومريم وأخوها وزوجته في البيت، عندما دخل المجرم إلى البيت وقام بسرقة هاتفها، وسكب مادة "التيزاب" عليها وهي نائمة".


وأضاف: "مريم تعيش حياة مأساوية، ومضت 7 أشهر على الحادثة، ولم تُشفَ من التشوهات التي حصلت في جسمها".


وناشد والد الضحية، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان "النظر في القضية بجدية".
وبحسب والدة الضحية، فإن الجاني قدم ليلًا، وهو ملثم، على الرغم من مروره أمام نقاط أمنية، والمارة في الشارع المؤدي إلى منزلهم، لكن لم يقبض عليه أحد، فيما قالت إن الجهات القضائية لم تتعاون معها، ووقفت مع الجاني ضد الضحية، حسب ما تحدثت لتلفزيون عراقي.


ومريم تدرس في كلية الفنون الجميلة، وتُلقب في الجامعة بـ"الأميرة".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

وفاة سيدة بحادث دهس في عمان

image (5)

جريمة في شهر العسل .. يتخلص من زوجته في أسبوع العرس في مصر

thumbs_b_c_69ed0b79ec7952bfd50d7a7d5e250a05

آخر تطورات جريمة قتل الطلاب الأربعة في مصر

image

القبض على أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في مصر

qXnaiRNDOcAI1I6mBRD7RAef5a3BK0ZFXTqYKdZc

تدهور صهريج محمل بالفيول على شارع الـ 100

113-134912-australia-funding-security-mosques-worship_700x400

أستراليا... لعبة تقتل 4 أطفال في مدرسة

أخبار متعلقة
406514_1_1615457234

طعنت طفلتها حتى الموت.. العراق تشهد جريمة تقشعر لها الأبدان

AW_9ba47image_story

مقتل أب وحرق جثته على ايدي عائلته في العراق - صورة

1-1485030

غضب يجتاح محافظة عراقية.. مأساة شاب على ضفاف نهر الفرات - صور