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الإثنين، 28-09-2020 01:19 م

فاجعة تهز سوريا.. أستاذ يقتل بناته وينتحر بعد نشره السبب على فيسبوك - صور

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الوكيل الاخباري – شهدت مدينة طرطوس السورية حادثة مروعة بعد قيام مدرس رياضيات بقتل بناته الثلاث وانتحاره بعد أن كتب على صفحته في "فيسبوك" أسباب قيامه بذلك".

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تفاجأ أصدقاء غدير سلام، يوم أمس الأحد، بمنشور على صفحته في "فيسبوك" يبدأ بعبارة:


"عندما تقرؤون هذا المنشور أكون قد انتحرت وقتلت بناتي"، وكشف أن قيامه بذلك جاء بعد تهديدات من أشخاص ذكر أسماءهم بحرقه هو وبناته في حال تأخره عن إنجاز أحد الأعمال التي أعطوه مهلة لتنفيذه.  


وبعد أن كتب تفاصيل التهديدات والأسماء التي شاركت بالضغط عليه، وأشار إلى أن جهازه المحمول يحتوي على تسجيلات صوتية وأدلة تكشف كل شيء، قام بإطلاق النار على بناته وزوجته ثم أطلق النار على نفسه وانتحر.

 



فارقت البنات الثلاثة الحياة فيما أصيبت زوجته وتم إسعافها إلى المشفى، ونقلت "الوطن" عن مدير مستشفى الباسل في طرطوس الدكتور إسكندر عمار تأكيده أن الأم أصيبت بطلق ناري في ساقها وتخضع لعمل جراحي، ولا خطر على حياتها.


وتفاعل الآلاف حزنا مع المنشور الذي كتبه غدير سلام على صفحته يوم أمس وشاركه أكثر من 600 شخص قبل أن تتم إزالته من الصفحة صباح اليوم الإثنين.

 

فيما ضجت صفحات التواصل السورية بالخبر وبصور للعائلة المفجوعة.

 

 


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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