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الإثنين، 03-01-2022 10:38 ص

فاجعة تهز لبنان .. وفاة أم وأطفالها الثلاثة اختناقاً

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الوكيل الإخباري - توفيت أم سورية وأطفالها الثلاثة أثناء نومهم، إثر استنشاقهم أدخنة سامة ناتجة عن حرق الفحم لتدفئة غرفتهم، في قرية جنوبي لبنان.

وقال المسؤول بجمعية "الرسالة للإسعاف الصحي"، وهي منظمة إغاثية، يوسف الدر، إنه تم نقل الجثث لدفنها من المستشفى الذي أعلن عن وفاة الأربعة .

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وقال مسؤول بمستشفى الفقيه، إن الأم البالغة من العمر 31 عاما وأطفالها، الذين تبلغ أعمارهم 8 و7 و4 أعوام، كانوا قد ماتوا بالفعل لدى وصولهم. وجرى الإعلان عن وفاتهم اختناقا في لبنان .

البيان 

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