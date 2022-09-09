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الجمعة، 09-09-2022 10:05 ص

فاجعة لطالبة مدرسة في السعودية.. ووالدها يطالب بالتحقيق

السعودية ٢


الوكيل الاخباري  - تعرضت طالبة صباح أمس الخميس، لإصابة بترت جزءا من إصبعها؛ بسبب ارتداد باب الفصل في المدرسة على يدها في السعودية.

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وأوضح والد الطالبة شموع محمود عريشي التي تدرس في الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لمكتب تعليم صامطة جنوب منطقة جازان أن ابنته أصيبت إصابة بالغة تمثلت في بتر جزء من إصبعها بسبب باب الفصل، متعجباً من عدم وجود مانع الارتداد في باب الفصل حفاظًا على سلامة الطالبات، معتبرا ذلك تقصيرا وإهمالا في أدوات السلامة، ومطالبا بفتح تحقيق في القضية وعلاج طفلته في مستشفى متقدم قادر على ترميم الإصبع بشكل عاجل. وفقا لصحيفة سبق.


وكشف والد الطالبة عن الإجراءات الطبية التي تقررت لها بعد حادثة البتر، مؤكدا أن مستشفى الملك فهد بجازان قرر إجراء عملية جراحية لبتر جزء من العظم المتضرر وتجميل للإصبع يوم الأحد القادم.


ووفقًا لمحضر الواقعة الذي أعدته المدرسة، فإنه في يوم الخميس مع بداية الحصة الثانية وقفت الطالبة "شموع" في مدخل الفصل فارتد الباب على يدها فأصاب أحد أصابع اليد اليمنى، وحالاً قامت المعلمة بإسعاف الطالبة وتحويلها للمرشدة الصحية والمرشدة الطلابية، وبعد الاطلاع على الحالة تم إرسالها إلى مستشفى الموسم العام برفقة الحارس وزوجته والوكيل، وتمت بقية الإجراءات في المستشفى، وتم التواصل مع أم الطالبة وإبلاغها.


من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنها ستستكمل الإجراءات اللازمة على خلفية الحادثة التي تعرضت لها طالبة في الصف الرابع الابتدائي، وأدّت إلى بتر جزء من إصبعها.


وقالت الإدارة: مع أمنياتنا بالشفاء العاجل لابنتنا الطالبة؛ فإن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تابعت حالة الطالبة الصحية في حينه؛ حيث قامت المدرسة بتقديم الإسعافات الأولية من قبل الموجهة الصحية، ثم تم نقلها لمستشفى الموسم العام، والذي قام بدوره بإحالتها لمستشفى الملك فهد، في الوقت الذي يقوم فيه "تعليم جازان" باستكمال الإجراءات الإدارية والتربوية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

 

البيان


 




 

 


 

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