فاجعة وفاة طفل باليمن تُلهم عائلته لخدمة رائعة - تفاصيل

الوكيل الإخباري- توفي طفل اثر تعثره في احدى الطرق الجبلية في اليمن ، ورغم هول الفاجعة ، فكر الوالدين بخدمة رائعة لكي لا يقع غير ابنهم في ذات الحادث قائلين :""لا نريد لأحد أن يفقد طفلاً أو حبيباً في نفس مكان سقوط نيلسون"



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وبالتفاصيل ، خرج الطفل نيلسون (6 سنوات) سعيداً للتنزه مع عائلته في مدينة تعز اليمنية الأربعاء الماضي، لكنه تعثر في أحد الطرق الجبلية ما أدخله العناية المركزة ليومين ثم توفي بعدها.



رغم هول فاجعة العائلة، لكن هذا الحادث جعل والديّ الطفل يفكران في الذين قد يتعرضون لهذا الحادث كما حصل مع ابنهما الصغير.



وبعد الانتهاء من العزاء، بادر الأب نائف الوافي بمساندة أصدقائه لبناء سور لهذا الطريق يقي الناس من الحوادث، وعند الانتهاء من بناء الجدار قال أحد الأصدقاء: "لقد أقمنا سور نيلسون العظيم











