فاجعة 5 شباب مصريين.. كانوا في طريقهم إلى إيطاليا وعادوا جثثاً هامدة

الوكيل الإخباري - شيع المئات من أهالي محافظة المنوفية المصرية، أمس الجمعة، جثامين 5 شباب راحوا ضحية الهجرة غير الشرعية في حادث غرق مركبهم عند السواحل الليبية.

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وأدى الأهالي صلاة الجنازة على المتوفين في مسجد الشيخ فؤاد بجوار مقابر مركز تلا، فيما سادت حالة من الحزن بين أبناء المدينة على الشباب الذين راحوا ضحايا الهجرة غير الشرعية.



وكان مركب صيد على متنه عدد من الشباب المصريين من مختلف المحافظات قد تعرض للغرق عند السواحل الليبية، أثناء رحلتهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا، وفقا لصحيفة الأهرام.



وتواصلت السلطات المصرية مع أهالي الضحايا، لاستلام جثامين ضحاياهم من منفذ السلوم البري، لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.



أسماء الضحايا

والضحايا هم: علاء البياع، وسمير رضي شمس، وخالد عبد الفتاح محروس، وأحمد سمير زيان، وأحمد عثمان حشاد، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنوفية.

البيان