فرنسا.. إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام مركبة بمطعم

الوكيل الإخباري - أفاد موقع "بي أف أم تي في" الفرنسي بإصابة 6 أشخاص بجروح بعد أن اخترقت مركبة تقودها سيدة فناء مطعم ببلدة فونتينبلو في مقاطعة سين إي مارن الفرنسية.

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وأضاف الموقع أن الحادث وقع في حوالي الساعة 4:00 مساء بالقرب من قلعة فونتينبلو، فيما أشارت المعطيات الأولية إلى إصابة 6 أشخاص واعتقال المشتبه بها.

ووفقا للموقع، فإن المرأة غير معروفة لدى الشرطة الفرنسية ، ولكنها قد تعاني من مشاكل عقلية.



المصدر : روسيا اليوم

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