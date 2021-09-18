السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 07:46 م

فرنسا.. إصابة 6 أشخاص إثر اصطدام مركبة بمطعم

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الوكيل الإخباري - أفاد موقع "بي أف أم تي في" الفرنسي بإصابة 6 أشخاص بجروح بعد أن اخترقت مركبة تقودها سيدة فناء مطعم ببلدة فونتينبلو في مقاطعة سين إي مارن الفرنسية.

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وأضاف الموقع أن الحادث وقع في حوالي الساعة 4:00 مساء بالقرب من قلعة فونتينبلو، فيما أشارت المعطيات الأولية إلى إصابة 6 أشخاص واعتقال المشتبه بها.
ووفقا للموقع، فإن المرأة غير معروفة لدى الشرطة الفرنسية ، ولكنها قد تعاني من مشاكل عقلية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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