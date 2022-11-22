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الثلاثاء، 22-11-2022 04:38 م

فرنسا .. تاجر يقتل مسؤول ضرائب أثناء قيامه بمراجعة عمله

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الوكيل الإخباري-قام تاجر تحف بقتل مسؤول ضرائب طعنا، أثناء قيامه بمراجعة حسابات الضرائب في شمال فرنسا.

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وأطلع وزير الحسابات العامة، جابرييل آتال، مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي بباريس مساء أمس الإثنين، على الحادث، حيث قال: "كان هذا الرجل يقوم ببساطة بممارسة عمله، مثلما يفعل في أي يوم آخر".


ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن المحققين القول، إن الجاني كان يبحث عن تاجر التحف في قرية "بوليكور" الفرنسية الواقعة بمنطقة "با دو كاليه" مع زميلته.
وقتل المهاجم مسؤول الضرائب، ثم ربط زميلته في مقعد، قبل أن ينتحر بسلاح ناري.


ويعتبر سياق جريمة العنف غير واضح.
وكان الجاني قد قام بشراء بيت ريفي في القرية منذ فترة، حيث كان يقوم ببيع قطع الأثاث وأغراض أخرى.


ووصف العمدة الرجل بأنه متعاون وغير واضح، بحسب ما أوردته صحيفة "لو باريزيان".

 

البيان

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