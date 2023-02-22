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الأربعاء، 22-02-2023 03:59 م

فرنسا.. تلميذ ينهي حياة معلمته بطعنات غادرة

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الوكيل الإخباري- قتلت معلمة في مدرسة في سان جان دو لوز في إقليم الباسك بجنوب غرب فرنسا بعدما طعنها تلميذ الأربعاء، على ما أفادت النيابة العامة.

وأوضح المدعي العام جيروم بورييه لوكالة فرانس برس "أؤكد حصول هجوم بسكين وأن الضحية فارقت الحياة".

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وأوقف التلميذ على ما أفادت فرق الاسعاف.
ووقع الحادث في مدرسة سان توما داكين التكميلية والثانوية في سان جان دو لوز.


وجاء على موقع "أكتور.فر" الاخباري في إقليم الباسك الذي أورد النبأ أولا أن الضحية في الخمسينات من عمرها وكان قلبها قد توقف لدى وصول فرق الاسعاف الذي لم يوفقوا في إنعاشها.


وذكرت صحيفة "سود ويست" أن الضحية مدرسة لغة إسبانية كانت تعطي درسا في الصف الأول الثانوي. ويبدو أن المهاجم دخل قاعة الصف مسلحا بسكين واعتدى على المعلمة.


وفي 13 سبتمبر 2022، طعن تلميذ في الخامسة عشرة في العنق معلمة في مدرسة ثانوية في نورماندي في شمال فرنسا.


وخرجت الضحية البالغة 63 عاما من المستشفى بعدما أيام عدة. وقد وجهت التهمة إلى التلميذ في نهاية سبتمبر وأوقف في مستشفى متخصص.

 

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