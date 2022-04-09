السبت 09-04-2022
الوكيل الاخباري

بخطوات بسيطة.. كيف يعاد ضبط الآيفون قبل بيعه مجددا؟

هيئة الطاقة تُطلق حملة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة - تفاصيل

أسعار الذهب محليا

مع الأجواء المغبرة.. الإفتاء توضح حول التبخيرة وسحب الدم في نهار رمضان

انخفاض أسعار النفط عالميا

مبادرة ملكية بإنشاء مصنع ألبسة في البلقاء

اتبع هذه الخطوات.. لكتم صوتك أو صوت أي شخص بكلوب هاوس

قرابة 40 مليار دينار ودائع البنوك المحلية في شهرين

48 إصابة على الأقل بالاختناق داخل أحد المصانع في المفرق

الأردن يشارك بمعرض سيال كندا الغذائي

السبت، 09-04-2022 10:06 ص

فرنسا..مراهقان قتلا رفيقتهما ورمياها في النهر

image (3)


الوكيل الإخباري - حكمت محكمة بونتواز للأحداث في باريس على فتى وفتاة يبلغان 16 عاما بالسجن 10 سنوات، قتلا رفيقتهما التي تعرضت للتنمر والضرب حتى الموت أيديهما قبل أن يرمياها في نهر السين عام 2021.

اضافة اعلان

 

أعادت محكمة بونتواز تصنيف وقائع عملية القتل على أنها قتل قاصر يبلغ 15 عاما، مشيرةً إلى عدم ظهور أدلة واضحة بما يكفي تثبت التخطيط لـ"أعمال تحضيرية" في شأن وفاة المراهقة، على ما أوضح رئيس المحكمة.

وأضاف أن المراهقين كانا على إدراك كامل بالوضع ولا يمكنهما إغفال الحالة الواضحة للضحية التي توسلت إليهما.

والتزم المتهمان الصمت خلال إعلان المحكمة حكمها، وحُكم عليهما بدفع 180 ألف يورو بالتكافل والتضامن كعطل وضرر جراء الأذى المعنوي الذي لحق بأسرة أليشا.

وصرخت والدة الضحية في أروقة قصر العدل قائلة "الحكم ليس طبيعيا، كنت أتوقع أن ينصفنا القانون.. سيخرجان بعد عشر سنوات، بينما ابنتي قد قُتلت. قتلا ابنتي ورمياها في النهر".

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5ea19cb0ccff2

يطلق النار على طفل منعا للضوضاء في مصر

6250cd594236044e47438e32

مقتل فتاة أمريكية وإصابة اثنين في إطلاق نار خارج مدرسة بنيويورك

بيتزا-1649472328

بيتزا مجمدة تنهي حياة طفلين وتنشر أمراضاً خطيرة في فرنسا

133-021602-egyptian-mother-stripped_700x400

سيدة تتجرد من إنسانيتها وتقتل رضيعتها لسبب صادم في مصر

1120212712428149630529

وفاتان بحادث سير في عمان

الدفاع المدني 2

تدهور حافلة على طريق أوتوستراد الزرقاء

أخبار متعلقة
main_image5ea19cb0ccff2

يطلق النار على طفل منعا للضوضاء في مصر

6250cd594236044e47438e32

مقتل فتاة أمريكية وإصابة اثنين في إطلاق نار خارج مدرسة بنيويورك

19_2018-636635761489265247-926

مصر.. العجوز وزوجته قتلا الضرة ودفنا طفلتها حية

154-151703-austrian-mummified-mother-body-hid-year_700x400

سيدة تفارق الحياة بطريقة مروعة على يد زوجها في سوريا

11201912205457874

السعودية تعدم شخصا قتل والدته حرقا أثناء نومها

image (2)

مقتل شخص في إيران بسبب قطعة شوكولاتة