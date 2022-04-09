فرنسا..مراهقان قتلا رفيقتهما ورمياها في النهر

الوكيل الإخباري - حكمت محكمة بونتواز للأحداث في باريس على فتى وفتاة يبلغان 16 عاما بالسجن 10 سنوات، قتلا رفيقتهما التي تعرضت للتنمر والضرب حتى الموت أيديهما قبل أن يرمياها في نهر السين عام 2021.

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أعادت محكمة بونتواز تصنيف وقائع عملية القتل على أنها قتل قاصر يبلغ 15 عاما، مشيرةً إلى عدم ظهور أدلة واضحة بما يكفي تثبت التخطيط لـ"أعمال تحضيرية" في شأن وفاة المراهقة، على ما أوضح رئيس المحكمة.



وأضاف أن المراهقين كانا على إدراك كامل بالوضع ولا يمكنهما إغفال الحالة الواضحة للضحية التي توسلت إليهما.



والتزم المتهمان الصمت خلال إعلان المحكمة حكمها، وحُكم عليهما بدفع 180 ألف يورو بالتكافل والتضامن كعطل وضرر جراء الأذى المعنوي الذي لحق بأسرة أليشا.



وصرخت والدة الضحية في أروقة قصر العدل قائلة "الحكم ليس طبيعيا، كنت أتوقع أن ينصفنا القانون.. سيخرجان بعد عشر سنوات، بينما ابنتي قد قُتلت. قتلا ابنتي ورمياها في النهر".

لبنان 24