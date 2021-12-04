فرنسا.. وفاة فتاة بصدمة كهربائية بعد سقوط هاتفها في حوض الاستحمام

الوكيل الإخباري - توفيت فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، في فرنسا بسبب صدمة كهربائية بعدما سقط هاتفها الجوال الذي كان موصولا بالكهرباء لشحنه، في حوض الاستحمام.



وذكرت صحيفة "لوباريزيان" اليوم السبت أن رجال الإنقاذ تمكنوا في البداية من إنعاش الفتاة عقب الحادث الذي وقع في مدينة ماكون.





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وظلت الفتاة في غيبوبة لعدة أيام بالمستشفى الجامعي في ليون، قبل أن تفارق الحياة.



وكانت الفتاة لديها صديق في المنزل عند وقوع الحادث، وقد أصيب بصدمة ونقل إلى المستشفى أيضا. وتحقق الجهات المعنية في الملابسات الدقيقة للواقعة.



ومن ناحية أخرى، ناشدت والدة الفتاة المراهقين الآخرين وآباءهم في الصحيفة المحلية قائلة "يجب أن يكون هذا تحذير للمراهقين الآخرين لأن هواتفهم أصبحت وكأنها مزروعة في أيديهم"، بحسب لوباريزيان.



وأضافت: "يجب أن نصر حقا على عدم أخذ الهواتف إلى أحواض الاستحمام لأن الأمر قد ينتهي بشكل مأساوي".

المصدر - البيان

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