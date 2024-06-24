فرنسية تصارع الموت بعد هجوم 3 ذئاب في حديقة حيوانات

الوكيل الإخباري- أصيبت امرأة تبلغ 37 عامًا بجروح خطيرة الأحد، بعدما عضتها ثلاثة ذئاب في حديقة حيوانات "تواري" في منطقة باريس.

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وأشار المصدر إلى أن الحادثة وقعت قرابة الساعة التاسعة صباح الأحد، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان". وبحسب المعلومات الأولية، كانت الضحية التي قضت ليلتها في فندق تابع للحديقة تمارس رياضة الجري.



وتشير المعلومات إلى أن المرأة دخلت منطقة مخصصة للذئاب، بعدما تجاوزت نظامين للسلامة وخندقًا وجهازًا كهربائيًا، من شأنها أن تمنع الحيوانات من الهروب.

وأصيبت "في رقبتها وساقها وظهرها"، وتم نقلها إلى المستشفى وهي في حالة خطيرة. وقد فتح تحقيق في الحادثة.





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