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الأحد، 20-08-2023 04:09 م

فروا من الفيضانات فالتهمتهم النيران.. نهاية مأساوية لـ7 أطفال في الكونغو

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الوكيل الإخباري - قال توماس باكينجا، المسؤول في بلدة كاليهي بشرق الكونغو، لوكالة "رويترز" إن سبعة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في البلدة أمس السبت جراء اندلاع حريق في مخيم إيواء للنازحين جراء الفيضانات.

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وتعيش مئات الأسر في أكواخ بدائية بالمخيم الواقع في كاليهي منذ مايو الماضي حين دمرت فيضانات منازلهم في قريتي بوشوشو ونياموكوبي بإقليم ساوث كيفو.

وقال باكينجا لـ"رويترز" إن أعمار الأطفال قتلى الحريق تتراوح بين عام وخمسة أعوام وإن أربعة من الكبار نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.


وأدى هذا الحادث إلى تفاقم مآسي مجتمع لا يزال حزيناً على فقدان ما لا يقل عن 460 شخصاً في الفيضانات. وإجمالاً تضرر ما يقرب من تسعة آلاف شخص من الفيضانات الجارفة التي أدت إلى تدمير مبان وطرق.

 

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