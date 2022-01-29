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السبت، 29-01-2022 04:01 م

فستان الزفاف أعاق إنقاذها .. تفاصيل محزنة في وفاة عروس مصرية أثناء الزفة

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الوكيل الإخباري - كشف شاهد عيان على حادث وفاة عروس قرية السخنة أو منشأة عامر التابعة لمركز بدر في محافظة البحيرة في دلتا مصر، وهو ابن خال «العريس» الذي أصيب في الحادث مع شقيق «العروس» تفاصيل الحادث المروع.

وقال إسلام عماد الصعيدي، نجار، ابن خال العريس، وجار العروس المتوفاة، «كنا قاعدين كلنا في الفرح مستنيين العروس والعريس ووصول الزفة، وقت صلاة العشاء، قبلها أوقفنا الدي جي لإقامة أذان العشاء وفور انتهاء أذان العشاء وقبل الإقامة وجدنا أخت العروس داخلة تصرخ الحقونا الحقونا، العروس والعريس العربية انقلبت بيهم في الترعة، فجينا نجري كلنا على موقع الحادث»، وفقا للمصري اليوم.

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وكانت فتاة في العقد الثالث من العمر لقيت مصرعها خلال موكب زفافها في مركز بدر في محافظة البحيرة نتيجة سقوط السيارة في ترعة الرياح الناصري، أثناء «الزفة» أثناء عودتها من مدينة بدر إلى قرية منشأة عامر المشهورة باسم قرية السخنة، ولتسقط في الترعة قبل القرية بحوالي 100 متر.

 

وأضاف «الصعيدي» أن «العريس وأخوها وصحبتها خرجوا وحاولوا يطلعوا العروسة معرفوش عشان الفستان فيه جيبونة تحت السوست ما عرفوش يطلعوها، والناس جات وجابوا أحبال وشدينا العربية وعدلناها، وكان أمر الله نفذ وروح العروس راحت لبارئها وطلعنا الجثة ورحنا بيها مستوصف ثم المستشفى العام، وأنهينا إجراءات الدفن وصلينا عليها الجنازة بعد صلاة الفجر.»


البيان

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