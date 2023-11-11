'فقدت السيطرة على نفسي'.. امرأة تعترف بقتل شريكها في بريطانيا

الوكيل الإخباري - سجنت أم لطفلين، بتهمة طعن شريكها الغيور حتى الموت.



وفي التفاصيل، اتُهمت كاتي يومانز، 28 عامًا، بقتل ريس هوارث، على خلفية غيرته عليها.

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واعترفت يومانز بالقتل غير العمد على أساس فقدان السيطرة، في اليوم الأول من محاكمتها في مانشستر كراون.



وكشفت أنها قامت "بطعن هوارث في صدره"، مما أدّى إلى مقتله.



وبعد أن طعنته، اتصلت يومانز بالعائلة والأصدقاء بدلاً من الاتصال بالشرطة، وطلبت منهم المساعدة في التخلص من جثة الضحية في زقاق قريب، ليستدعوا بدورهم خدمات الطوارئ.

وأظهرت الاختبارات في وقت لاحق أن جرح الطعنة اخترقت رئته اليسرى والشريان الرئوي مما أدّى إلى مقتله.



واتُهمت يومانس بالقتل، لكن حُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات و3 أشهر بعد أن قبل المدعوون اعترافها بالذنب في التهمة الأقل خطورة وهي القتل غير العمد على أساس أنها "فقدت السيطرة على نفسها".



وزعمت أنها طعنت هوارث "في خوف وذعر" معتقدة أنه كان على وشك الاعتداء عليها.

لبنان 24

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