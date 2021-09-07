الثلاثاء 07-09-2021
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الثلاثاء، 07-09-2021 12:37 م

فك لغز جريمة بشعة في روسيا

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الوكيل الاخباري- قبضت سلطات الأمن الروسية على مشتبه به في مقتل تلميذتين تبلغان من العمر 10 سنوات، كانتا اختفتا بعد خروجهما من المدرسة في اليوم السابق.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأنه المشتبه به في قتل التلميذتين، رجل من أصحاب السوابق يبلغ من العمر 41 عاما.

وكان عثر على الطفلتين مقتولتين في منزل مهجور في مدينة كيسيليفسك.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن مصدر في أجهزة الأمن أن قضية جنائية فتحت بموجب المادة 105 من القانون الجنائي الروسي التي تنص على "القتل".

هذا، ووضع رئيس لجنة التحقيق في روسيا ألكسندر باستريكين التحقيق في هذه القضية تحت سيطرته الشخصية.

واظهر مقطع فيدو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي رجلا مجهولا وهو يشتري الحلويات للأطقال في أحد المتاجر.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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