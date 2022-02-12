الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 10:34 ص

فلوريدا..أب ينشر صورة سيلفي أخيرة مع طفليه ثم يقتلهما وينتحر

image


الوكيل الإخباري - في جريمة مروعة أقدم أب في فلوريدا على قتل طفليه قبل أن ينتحر.

وانتقل الوالد أومبرتو كريستيان توفار زاباتا، البالغ من العمر 41 عاماً إلى موقع "فيسبوك" لنشر صورة "سيلفي" مع طفليه الصغيرين اللذين أطلق النار عليهما بعد أقل من ساعة، قبل أن يصوب البندقية على نفسه وينتحر.

اضافة اعلان

 

وبحسب السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية فإن الوالد نشر صورة لنفسه مع ابنته باليريا توفار البالغة من العمر 12 عاماً، وابنه ماتياس توفار (9 سنوات)، الساعة 8:36 مساء الثلاثاء.

في الساعة 9:26 مساء، تم استدعاء الشرطة بسبب حادث إطلاق نار في ميامي خارج مجمع سكني. ووجد أول المستجيبين في مكان الحادث أن زاباتا والأطفال قد ماتوا بالفعل، بحسب شرطة ميامي ديد.

واكتشفت زوجة المشتبه به المنفصلة عنه، وهي أيضاً أم الأطفال، الجثث، بالقرب من الشقة.

 

وقالت الشرطة، إنها تشاجرت في وقت سابق من ذلك اليوم مع زاباتا بشأن مكان أطفالهما. وقالت الزوجة لإحدى وسائل الإعلام المحلية، إنه عانى من مرض عقلي لم يتم علاجه.

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (6)

تلميذ يقتل والديه وشقيقه بسبب درجاته في إسبانيا

image (5)

مأساة طفل عراقي جرفته السيول

image (4)

وفاة طفل جزائري شنقاً

image (3)

القضاء المصري يصدر أسرع حكم في قضية هزت مصر

78-011343-people-displaced-california-wildfires-3

مصر.. اشتعال النيران 20 مرة في منزل وصاحبه يستغيث

406a8ca6-baac-46f7-9a79-820d886bfe5c_16x9_1200x676

مزقت جسد زوجها وأحرقته في بورتسودان

أخبار متعلقة
News-P-630519-637800043419966007-800x549

الكويت .. انهى حياة صديقه دهسا بعد مشاجرة بينهما

Doc-P-916296-637799464455439138

انتحار رجل بإلقاء نفسه من مئذنة مسجد في الجزائر

image (1)

بسبب خلاف عائلي.. أمريكي يقتل طفليه وينتحر

11511067221640469858

مصر..مسن ينهي حياته بالقفز من الدور السابع

7a2217c2-e335-4b63-9b2d-e617425fb3cb

النمسا..يقتل شقيقه وأمه ويتصل بالشرطة قبل انتحاره

image

مصر..والد فتاة الشرقية المنتحرة يكشف تفاصيل صادمة حول ابتزاز ابنته