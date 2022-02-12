فلوريدا..أب ينشر صورة سيلفي أخيرة مع طفليه ثم يقتلهما وينتحر

الوكيل الإخباري - في جريمة مروعة أقدم أب في فلوريدا على قتل طفليه قبل أن ينتحر.



وانتقل الوالد أومبرتو كريستيان توفار زاباتا، البالغ من العمر 41 عاماً إلى موقع "فيسبوك" لنشر صورة "سيلفي" مع طفليه الصغيرين اللذين أطلق النار عليهما بعد أقل من ساعة، قبل أن يصوب البندقية على نفسه وينتحر.

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وبحسب السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية فإن الوالد نشر صورة لنفسه مع ابنته باليريا توفار البالغة من العمر 12 عاماً، وابنه ماتياس توفار (9 سنوات)، الساعة 8:36 مساء الثلاثاء.





في الساعة 9:26 مساء، تم استدعاء الشرطة بسبب حادث إطلاق نار في ميامي خارج مجمع سكني. ووجد أول المستجيبين في مكان الحادث أن زاباتا والأطفال قد ماتوا بالفعل، بحسب شرطة ميامي ديد.



واكتشفت زوجة المشتبه به المنفصلة عنه، وهي أيضاً أم الأطفال، الجثث، بالقرب من الشقة.

وقالت الشرطة، إنها تشاجرت في وقت سابق من ذلك اليوم مع زاباتا بشأن مكان أطفالهما. وقالت الزوجة لإحدى وسائل الإعلام المحلية، إنه عانى من مرض عقلي لم يتم علاجه.



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