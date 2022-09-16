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الجمعة، 16-09-2022 09:47 ص

فيديو اعتداء على سيدة وسط الشارع يثير غضبا في الكويت

ضرب


الوكيل الاخباري - اعتقلت السلطات الكويتية رجلا ظهر في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي بوحشية على سيدة وسط الشارع.

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وأظهر الفيديو الذي التقط في منطقة جابر الأحمد في الكويت، الرجل وهو يترجل من سيارته قبل أن يستخدم قطعة حديدية في تحطيم نافذة سيارة المرأة، التي بدأت بالصراخ والهرولة، لكنه لحق بها ولكمها بقوة فسقطت على الأرض وانهال عليها بالضرب.


وحاول أحد المتواجدين بالمكان إنقاذها من يدي المعتدي الذي كان في حالة هستيرية، لكنه لم يستطع حيث نهره المعتدي مهددا إياه بقطعة الحديد التي في يده.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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