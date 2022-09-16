فيديو اعتداء على سيدة وسط الشارع يثير غضبا في الكويت

الوكيل الاخباري - اعتقلت السلطات الكويتية رجلا ظهر في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي بوحشية على سيدة وسط الشارع.

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وأظهر الفيديو الذي التقط في منطقة جابر الأحمد في الكويت، الرجل وهو يترجل من سيارته قبل أن يستخدم قطعة حديدية في تحطيم نافذة سيارة المرأة، التي بدأت بالصراخ والهرولة، لكنه لحق بها ولكمها بقوة فسقطت على الأرض وانهال عليها بالضرب.



وحاول أحد المتواجدين بالمكان إنقاذها من يدي المعتدي الذي كان في حالة هستيرية، لكنه لم يستطع حيث نهره المعتدي مهددا إياه بقطعة الحديد التي في يده.



القبض على ذكر اعتدى على أمرأة في الشارع بطريقة وحشية

pic.twitter.com/0rlBd6fc4s الكويت :القبض على ذكر اعتدى على أمرأة في الشارع بطريقة وحشية September 15, 2022

روسيا اليوم