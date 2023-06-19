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الإثنين، 19-06-2023 11:13 ص

فيديو صادم لجريمة في تركيا .. شاب يطلق النار على طليقته ووالدها وسط الشارع

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الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية يوم الأحد جريمة مروعة في غازي عنتاب جنوب تركيا، حيث قتل شاب طليقته ووالدها ببندقية صيد في الشارع أمام المارة.

وفي تفاصيل الحادثة، ذكرت وسائل الإعلام أن الشاب، ميرتكان كوس، البالغ من العمر 25 عاما، تعمد قطع الطريق أمام سيارة تقل طليقته، بيلج كايا، (25 عاما) ووالدها، أرطغرل كايا، (47 عاما) في غازي عنتاب، ثم نزل حاملا بندقية صيد وأطلق النار على سيارة طليقته ووالدها.

وفي محاولة لردعه، نزل والد الفتاة من السيارة وحاول منع الشاب من إطلاق النار، إلا أن المتهم وجه البندقية إليه وأصابه بالرصاص بشكل مباشر، ثم توجه إلى طليقته التي كانت بداخل سيارتها وأطلق عليها عيارا ناريا، ليفر من المكان بعد ذلك.

وحاولت الفرق الطبية إنقاذ حياة الشابة ووالدها، إلا أن جهودهم باءت بالفشل.

وذكرت وسائل الإعلام أن السلطات تبحث عن المتهم لتوقيفه وتقديمه أمام العدالة.

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روسيا اليوم

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