فيديو.. قاتل فتاة المنصورة يمثل الجريمة ويكشف تفاصيل خطته

الوكيل الإخباري-نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظة قيام الطالب المتهم بقتل زميلته أمام جامعة المنصورة بتمثيل جريمته بحضور عدد من ضباط الشرطة المصرية.

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ونشرت وسائل إعلام محلية مصرية نص التحقيقات مع المتهم بقتل فتاة المنصورة ويدعى محمد عادل، والذي أكد أنه أعد العدة وبيت النية والعزم على قتل الطالبة قبلها بمدة.



وقال وفقا لنص التحقيقات: "أنا اشتريت السلاح بعد أول امتحان بأسبوع، وكانت الامتحانات بتاريخ 26 - 5 - 2022، وأنا اشتريته في 1 - 6 - 2022".



وجرى توجيه سؤال للمتهم عن وقت بداية علاقته بالمجني عليها، وقال خلال التحقيق إنها بدأت منذ عامين وتحديدا في 2020، مضيفا أنه قرر التخلص منها في ثالث أيام الامتحانات التي علم بموعدها مسبقاً، ولكنه لم يتمكن من تنفيذ الجريمة في الوقت الذي حدده مسبقا، لكنه عاد ونفذها في اليوم الخامس من الامتحانات، مستخدماً سكيناً، ساعده في ذلك كونه يعمل "طباخ"، وبالتالي يعرف جيدا كيفية استخدام السلاح.



وتابع: "لقيتها هي وزمايلها ولما شوفتها قلت دي فرصة إن أنا أريح نفسي وأخلص منها، وهي نازلة من الباص، وأول ما نزلنا هي كانت سبقاني بشوية، وأنا نزلت وكان كل اللي في دماغي إن أروح أخلص عليها ومشيت وراها وأول ما قربت منها طلعت السكينة من الجراب اللي أنا كنت حاطه فيها وشفيت غليلي منها، وفيه ناس قربوا مني علشان يحوشوني عنها فأنا قولتلهم محدش يقرب مني وهوشتهم بالسكينة عشان محدش يقدر يخلصها من إيدي لحد ما خلصت عليها خالص، وساعتها فيه واحد مسكني من ضهري وشالوني بعيد عنها، وده كل اللي حصل".



وأكد أنه استهدف مناطق قاتلة بالجسد، ولم يكتف بذلك بل شرع في ذبحها بفصل رقبتها عن جسدها ولولا تدخل الأهالي والأمن الإداري بالجامعة، وقال: "السلاح مسنون ولسه جديد وحافظت عليه في جرابة علشان يكون سنه حاد ويساعدني في التنفيذ".



وأشار المتهم إلى أنه استقر على تنفيذ الجريمة خلال أيام امتحانات المجني عليها: "كنت خايف يكون معاها حد من أصحابها أو أهلها، ولأن هي كانت عارفة إني مش هسكت، فقلت لازم أطمنها لحد ما أتمكن من تنفيذ اللي أنا عايزه". وفق ما نقل موقع " العين "