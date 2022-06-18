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السبت، 18-06-2022 04:46 م

فيديو .. لحظة إشعال حافلة ذات طابقين في لندن

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الوكيل الإخباري-أعلنت فرقة إطفاء لندن، أنها تتعامل مع حريق اندلع في حافلة ذات طابقين في منطقة بريكستون صباح يوم الجمعة ، 17 يونيو، في أحد أكثر أيام السنة حرارة، على حد وصفها. 

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وتظهر مقاطع فيديو وصور توثق الواقعة المروعة والمفاجئة اشتعال الحافلة رقم 333 بعد توقفها عند المحطة وهي محاطة بالكامل بالنيران، وفقا لما ذكرته «الديلي ستار».

 

في المقاطع واللقطات المتداولة يمكن رؤية ألسنة اللهب تتسلل إلى الجوانب الحمراء للطابق المزدوج، وفي نفس التوقيت يتصاعد دخان كثيف  داخل المقصورة و يتسرب إلى الهواء الطلق بالشارع. 

وأوضح شاهد عيان كان على مقربة من موقع اشتعال الحافلة أنها توقفت تماما قبل اندلاع الحريق بها، مضيفا: «توقفت الحافلة في بريكستون واشتعلت فيها النيران على الفور». 

 

وحتي هذه الساعة،  لم يتضح سبب الحريق وما إذا كان أحد قد أصيب.


من جانبه، علق متحدث باسم فرقة الاطفاء بلندن بأنه تم استدعاء رجال الاطفاء لحافلة اندلعت على طريق كرايستشيرش في ستريثام هيل مشيرا إلى أن ضباط المراقبة في اللواء 999 استجابوا لـ 19 نداء حتي الآن. 


ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في بعض أجزاء المملكة المتحدة أعلى منها في جزر المالديف  في ثالث أكثر أيام السنة حرارة على التوالي هناك.


 

 

 

صدى البلد

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