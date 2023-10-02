الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

مصر .. 21 إصابة بحريق مديرية أمن الإسماعيلية لغاية الآن

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الإثنين، 02-10-2023 08:24 ص

فيديو.. لحظة سقوط شخص حاول النجاة من حريق الإسماعيلية

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الوكيل الاخباري - تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط أحد الأشخاص أثناء محاولته النجاة من حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

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وظهر في الفيديو مجموعة من الناس يراقبون محاولات الشخص النجاة بنفسه لترتفع الصيحات لحظة سقوطه من طابق مرتفع.


وذكرت وسائل إعلام مصرية، الإثنين، أن 21 شخصا أصيبوا وتم نقلهم للمستشفيات من جراء الحريق الذي اندلع في مقر مديرية أمن الإسماعيلية، الذي تم السيطرة عليه.


استنفار لاستقبال المصابين
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق.

 

 

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