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السبت، 19-11-2022 07:53 ص

فيديو لشاب يضرب والدته يفجر غضبا واسعا في مصر - شاهد

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الوكيل الإخباري - أثار شريط فيديو لشاب مصري يعتدي على والدته المسنة بالضرب غضبا واسعا في مصر، ما دفع السلطات الأمنية المختصة للتدخل وكشف ملابساته.

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وشرعت الأجهزة المعنية في محافظة الشرقية في فحص محتوى مقطع فيديو مأساوي جرى تداوله على نطاق واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للاعتداء على سيدة مسنة.


وتداول رواد على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعا مصورا لشخص يعتدي على سيدة مسنة بالضرب، ويجبرها على تعديل جلستها، مستخدمًا "ملقط الارجيلة".


وعلق متداولو المقطع عليه، مؤكدين أنه لشخص من مركز فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، وأن السيدة التي يعتدي عليها هي والدته المسنة.


روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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