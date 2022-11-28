فيديو لطائرة تصطدم ببرج كهرباء في أمريكا

الوكيل الإخباري - تحطمت طائرة صغيرة بعدما اصطدمت ببرج كهرباء وعلقت فوقه في ولاية ماريلاند الأميركية، الأحد، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

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وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، أن الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت نيويورك، اصطدمت بخطوط الكهرباء قرب مونتغمري مساء الأحد.



وقال بيت بيرينغر المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة مونتغمري، إن شخصين كانا على متن الطائرة لم يتعرضا لأذى، وإن رجال الإنقاذ كانوا على اتصال بهم.



وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 85 ألف شخص، بينما تحاول السلطات إخراج الطائرة العالقة على ارتفاع حوالي 30 مترا.





📌#Montgomery | #Maryland



Dozens of emergency crews are responding to a small aircraft that has crashed into high voltage powerlines, causing massive power outages too 80,000 people in Montgomery county MD #BREAKING : A small plane has crashed into a high voltage powerlinesDozens of emergency crews are responding to a small aircraft that has crashed into high voltage powerlines, causing massive power outages too 80,000 people in Montgomery county MD pic.twitter.com/pZIo9DDvVB November 27, 2022

سكاي نيوز